Банк Англии может потребовать от иностранных банков открыть "дочки" в Британии

Банк Англии изучает возможность ужесточить требования к иностранным банкам, работающим на территории Великобритании, обязав их открывать британские дочерние компании вместо филиалов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Британские "дочки" будут обладать собственным капиталом и ликвидностью, контроль над которыми в случае банкротства материнской компании перейдет к местным регуляторам, тогда как в случае филиалов решения принимаются регуляторами других стран.

Новая схема стала следствием проверки, проведенной после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB) ранее в этом году, говорят источники. При этом она едва ли станет популярной среди глобальных банков, поскольку затраты на содержание дочерней компании в другой стране выше, чем расходы на открытие филиала.

"Возможность пользоваться структурой филиалов является важным фактором, делающим Лондон успешным международным финансовым центром", - сказала глава Ассоциации иностранных банков Джайлс Френч. Ассоциация представляет интересы почти 200 зарубежных банков, ведущих дела в Великобритании.

Сейчас регулятор рекомендует регистрировать дочерние банки, если объем депозитов частных лиц и небольших фирм превышает 100 млн фунтов стерлингов ($127 млн) или если число клиентов в Великобритании превышает 5 тысяч. В результате пересмотра эти пороги могут быть снижены.

По данным Банка Англии, в стране действуют свыше 150 филиалов иностранных банков, включая такие крупные финкомпании, как ABN Amro, Korea Development Bank и CaixaBank, передает Интерфакс.

Банкротство SVB произошло в марте. Вскоре после этого британские власти организовали сделку по продаже местной "дочки" банка, основанной шестью месяцами ранее, за 1 фунт стерлингов. Покупателем выступил HSBC.