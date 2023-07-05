Последнее обновление: 05.07.2023 16:15

Власти Южной Кореи допустят новых участников в банковский сектор впервые за 30 лет

Власти Южной Кореи допустят новых участников в банковский сектор впервые за 30 лет для стимулирования конкуренции, пишет Financial Times.

Правительство разрешит выдачу действующим финансовым компаниям лицензий на деятельность по всей стране в качестве коммерческих банков, создаст условия для роста числа онлайн-банков и смягчит правила для филиалов иностранных кредитных организаций, касающиеся параметров соотношения кредитов к депозитам.

В Южной Корее доминируют пять крупных банков. Президент страны Юн Сок Ёль в этом году подверг их критике за "денежный пир" на фоне разницы в процентных ставках по кредитам и депозитам, которая позволяет им легко зарабатывать, сообщает Интерфакс. Газета также отмечает критику в адрес банков за размер бонусных выплат сотрудникам в условиях повышения ставок.

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