Белорусская «зеленая карта» будет действовать на территории России после 30 июня

Белорусское бюро по транспортному страхованию и Российский Союз Автостраховщиков подписали соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран.

«Страховые организации – члены Белорусского бюро вправе осуществлять заключение договоров страхования «Зеленая карта» с территорией действия исключительно Российской Федерации как до 30 июня 2023 г. (до приостановления членства Республики Беларусь и Российской Федерации в системе «Зеленая карта»), так и с 30 июня 2023 г. без ограничений в установленных законодательством порядке и условиях», - говорится в сообщении Бюро.

«Данные договоры страхования «Зеленая карта» будут признаваться действительными на территории Российской Федерации с предоставлением по ним гарантий в течение указанного в них срока действия. В аналогичном порядке будет действовать и российская сторона», - сказано в сообщении.

Решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зеленая карта» от 8 июня 2023 г. членство Российской Федерации и Республики Беларусь в системе «Зеленая карта» приостановлено на неопределенный срок. Данное решение вступает в силу 30 июня 2023 г.

С 1 июня 2023 г. владельцы транспортных средств при поездках за пределы Республики Беларусь должны заключать договор пограничного страхования на территории страны въезда.