Британия законодательно запретит компаниям РФ использовать британских юристов

Великобритания в четверг введет закон, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по некоторым деловым сделкам, говорится в заявлении британского Минюста.

Согласно закону, богачи и крупные компании, связанные с российским режимом, будут еще больше ограничены в доступе к британской юридической экспертизе для заключения сделок, которые могут укрепить бюджет страны-агрессора.

"Новый закон... запретит британским юристам консультировать российские компании в определенных бизнес-сделках, что лишит страну экономической выгоды от ведущей юридической экспертизы Великобритании в мире. Это может касаться торговых сделок между глобальными корпорациями или международных денежных займов", – сказано в сообщении.

Этот шаг основывается на существующих санкциях, введенных против России в прошлом году, когда ее компаниям ограничили доступ к юридическим консультациям и экспертизе британских юристов.

"Правовая система Великобритании лежит в основе многих международных контрактов и бизнеса, и мы больше не позволим России пользоваться нашими знаниями и опытом", – прокомментировал министр юстиции Алекс Чалк.

Новый закон также может помешать британским юристам консультировать международные компании по кредитованию российских предприятий, заявили в Минюсте, но не повлияет на юридическое представительство российских граждан.

Россия зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы: ранее Великобритания экспортировала юридические услуги российскому бизнесу на сумму 56 миллионов фунтов стерлингов ежегодно.

После вторжения России в Украину Великобритания заморозила активы на сумму около 19 млрд фунтов стерлингов и ввела санкции против более 1550 российских граждан.