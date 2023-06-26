Доллар и юань активно растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 26 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,3 копейки или 0,77%, до 3,0120 рубля при объеме торгов $1,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,94 копейки или 0,54%, до 3,5458 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 262,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,95 копейки или 0,71% до 4,1674 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,9 млн. юаней.