Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 40 крылатых ракет

Воздушные силы ВС Украины в ночь на 24 июня сбили все 40 из запущенных российскими войсками 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одну из двух крылатых ракет "Калибр" и два из двух ударных дрона Shahed-136/131.

«Ночью 24 июня противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3, морского базирования «Калибр» и ударными дронами «Shahed-136/131»:

Самолеты стратегической авиации в количестве 10 единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9-ю ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования «Калибр». С юга противник атаковал двумя иранскими ударными дронами «Shahed-136/131», - говорится в сообщении ВСУ.

"По результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета «Калибр» и два ударных дрона «Shahed-136/131»", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

"Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщат местные администрации", - отметили в Воздушных силах.