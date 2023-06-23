Нафтогаз Украины намерен взыскать с РФ $5 млрд за активы в Крыму

Нафтогаз обратился в суд США для взыскания $5 млрд с России во исполнение решения арбитража в Гааге по утраченным активам в Крыму.

"НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний Группы Нафтогаз подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало Россию уплатить 5 млрд долларов (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму", - говорится в сообщении компании в пятницу.

В компании объяснили, что такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.

Как отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, работа над взысканием средств продолжается "в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях".

Как сообщается, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки, причиненные захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году.