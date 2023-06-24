Путин выступит с обращением к россиянам из-за мятежника Пригожина

Спустя 12 часов после первых заявлений главы «Вагнера» об освобождении России, Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова.

Пригожин опубликовал видео, на котором говорит, что находится «в штабе» и что на часах 7:30 утра. Под контролем ЧВК, по его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

В телеграм-каналах, которые связывают с ЧВК Вагнера, появилась информация, что военные объекты в Воронеже взяты под контроль ЧВК "Вагнер", армия переходит на сторону народа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, как и в Воронежской области.

Судя по публикациям и видео в сети, полиция и военные как в Ростове, так и в Воронеже не оказывали никакого сопротивления бойцам «Вагнера».

Беларусь: Как сообщают белорусские медиа самолет семьи Лукашенко в 5 утра приземлился в Турции. Сам Лукашенко, судя по выставленной охране вдоль маршрута следования на работу, находится в Минске.