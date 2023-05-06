В России подорвали авто пропагандиста и писателя Прилепина

В районе города Бор Нижегородской области около 11 утра был подорван автомобиль пропагандиста и писателя Захара Прилепина.

Как сообщают российские медиа, водитель Прилепина погиб, сам пропагандист находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги. По предварительным данным взрывное устройство было приведено в действие дистанционно: за пропагандистом следили и авто подорвали после того, как он высадил из машины свою дочь.

Ответственность за подрыв машины Прилепина взяло на себя движение "Атеш", заявив, что охотилось за ватным писателем с начала года.

"Захар Прилепин был хреновым писателем, да и как человек дрянь. Ехал на своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не сам, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больничке", - говорится в сообщении движения.

Власти РФ уже поспешили обвинить в подрыве автомобиля Украину и США.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

С 2015 года писатель работал советником главаря ДНР Александра Захарченко (убит в августе 2018 года), а затем сформировал собственное вооруженное формирование, в котором занял пост политрука.

В феврале 2017 года Служба безопасности Украины завела на Прилепина уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".