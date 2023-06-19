Воздушные силы Украины ночью уничтожили 4 российских "Калибра"

Воздушные силы Украины в ночь на 19 июня сбили все запущенные российскими войсками 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударные дроны Shahed.

Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "шахедов" – с восточного побережья Азовского моря, сообщили в Воздушных силах.

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток", - сказано в сообщении. Ракеты сбили ночью над Одесской областью, а дроны - над Днепропетровской.