В Беларуси запустят информсистему цен на стройматериалы и реестр капстроительства

Совмин Беларуси постановлением №394 от 19 июня 2023 года утвердил положения об информационно-справочной системах мониторинга цен на материалы для строительства (как часть «Госстройпортала») и «Единый реестр объектов капитального строительства».

«Субъекты информационных отношений вправе использовать ИСС мониторинга цен в целях: получения актуальной информации о текущих ценах на материалы для строительства; предоставления достоверной информации о текущих ценах на материалы для строительства; формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы; хранения информации о ценах на материалы для строительства», - говорится в документе о системе мониторинга цен.

«Единый реестр ОКС предназначен для накопления, хранения и предоставления информации о стадиях жизненного цикла ОКС первого–четвертого классов сложности», - сказано в постановлении о реестре объектов капстроительства.

«Информация об ОКС, которые относятся к оборонным, особо режимным и режимным объектам, объектам военного и специального назначения, а также информация об ОКС, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не вносится в единый реестр ОКС. Информация об ОКС, признанных таковыми после внесения в единый реестр ОКС, подлежит удалению из единого реестра ОКС», - отмечается в постановлении.

Полномочия на определение операторов системы мониторинга цен и реестра капстроительства отданы Минстройархитектуры РБ.