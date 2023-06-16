Страховщики Беларуси прекратили продажу «Зеленой карты» для стран, не входящих в Евросоюз

Белорусские страховщики с 16 июня прекратили заключение договоров страхования «Зеленая карта» в отношении транспортных средств, выезжающих в страны, не входящие в Евросоюз, за исключением РФ, Азербайджана и Турции, в связи с приостановкой членства Беларуси в системе «Зеленая карта» с 30 июня 2023 года.

«В соответствии с письмом Совета Бюро системы «Зеленая карта» от 13 июня 2023 г. решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зеленая карта» членство Российской Федерации и Республики Беларусь приостановлено на неопределенный срок. Данное решение вступает в силу с 30 июня 2023 года», - говорится в уведомлениях страховых компаний.

Ранее, с 1 июня было прекращено заключение договоров страхования в отношении транспортных средств, выезжающих в страны Евросоюза.

В этой связи, страховые сертификаты «Зеленая карта» с территорией действия стран, не входящих в Евросоюз, срок действия которых превышает 29 июня 2023 г., считаются действительными только по 29 июня 2023 23.59 по центрально-европейскому времени.

Кроме того, 29 июня 2023 г. в 23.59 страховые организации прекращают заключение договоров страхования «Зеленая карта» в отношении транспортных средств, выезжающих в Российскую Федерацию, Азербайджанскую Республику и Турецкую Республику.

Вместе с тем, договоры страхования «Зелена карта», заключенные до 30 июня 2023 г. в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь с территорией действия Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, будут считаться действующими до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 г. и регулирование страховых случаев по таким договорам должно осуществляться согласно Внутренним Положениям системы «Зеленая карта».