Доллар незначительно снижается на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 июня 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,13 копейки или 0,04%, до 2,9950 рубля при объеме торгов $1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,22 копейки или 0,06%, до 3,5616 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 419 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,43 копейки или 0,1% до 4,1981 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9,8 млн. юаней.