Последнее обновление: 12.06.2023 18:01

Власти США продлили санкции против "Белавиа"

Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".

Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в понедельник в сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Белорусская авиакомпания продолжает организовывать рейсы на самолетах американского производства в нарушение ограничений, введенных США после военного вторжения РФ в Украину.

Изначально ограничения в отношении "Белавиа" были введены в июне прошлого года сроком на 180 дней, потом они были продлены 13 декабря.

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