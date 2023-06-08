Последнее обновление: 08.06.2023 13:46

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что соперничество в мире за доминирование в полупроводниковой отрасли приняло формы крайне ожесточенной конкуренции, и южнокорейские компании не смогут справиться в одиночку с такой ситуацией, сообщает "Ренхап".

"Конкуренция за полупроводники - это промышленная война. Это тотальная война, идущая на общенациональном уровне", - сказал президент.

"Геополитические проблемы в последнее время стали представлять наибольший риск для бизнеса. Он не сможет справиться с этим сам. Это проблема, которую должно решать государство за счет усиления сотрудничества и каналов коммуникации с США и другими дружественными государствами", - заявил он, передает Интерфакс.

Южная Корея 20 лет играла ведущую роль в производстве микросхем памяти, однако теперь сталкивается с иностранной конкуренцией и последствиями соперничества США и КНР. По данным офиса южнокорейского президента, на продукцию полупроводниковой промышленности страны приходятся 20% экспорта, 55% капиталовложений в оборудование.

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