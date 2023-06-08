СК назвал возможные причины взрыва на Светлогорском ЦКК

Следственный комитет Беларуси допускает, что причинами взрыва на Светлогорском комбинате (ЦКК) могли стать нарушения регламента проведения ремонтных работ и технологического процесса.

В результате взрыва погибли три работника предприятия (24, 31 и 42 года). Ещё два человека получили телесные повреждения.

«Следствием проверяется версия формирования взрывчатой газовоздушной смеси в ходе проведения ремонтно-очистных работ без регламента, а также версии о допущенных нарушениях в технологическом процессе», - говорится в сообщении СК РБ.