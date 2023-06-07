Последнее обновление: 07.06.2023 18:21

Украина договорилась с ОЭСР о четырехлетней программе сотрудничества

Украина заключила с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) соглашение о партнерстве, которое начало четырехлетнюю программу поддержки реформ и восстановления, а также поможет Киеву приблизиться к членству в организации и Европейском Союзе, говорится в сообщении ОЭСР.

Программа была принята в Париже на заседании Совета ОЭСР на уровне министров между генеральным секретарем организации Матиасом Корманном и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который присоединился к мероприятию онлайн.

По словам Корманна, программа отражает приоритеты Киева, которые заключаются в укреплении институтов и управления, продолжении борьбы с коррупцией, привлечении частных инвестиций и "создании основ для долгосрочного благосостояния и возможностей для населения страны".

"Она поможет приблизить Украину к стандартам и передовому опыту ОЭСР и, наконец, будет способствовать вступлению Украины в ЕС", – отметил он.

Реализацию программы будет координировать Офис связи ОЭСР-Украина, открытый в начале 2023 года.

Ранее по теме


<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование