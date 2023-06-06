Последнее обновление: 06.06.2023 18:36

Украина приостановит выплату долгов Франции: подписано соглашение

Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по официальному долгу, что позволит поддержать пострадавшую от войны экономику.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном подписал Соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу, что позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины, передает УНН.

“Благодарен Правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны”, - заявил Марченко.



<Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование