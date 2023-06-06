Украина приостановит выплату долгов Франции: подписано соглашение

Украина и Франция подписали соглашение о приостановлении выплат по официальному долгу, что позволит поддержать пострадавшую от войны экономику.

Министр финансов Украины Сергей Марченко во время встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном подписал Соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу, что позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины, передает УНН.

“Благодарен Правительству Франции за поддержку финансовой системы Украины. Приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать экономику, пострадавшую от войны”, - заявил Марченко.