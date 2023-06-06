Совмин РБ утвердил правила определения продукции для параллельного импорта

Совмин Беларуси постановлением №365 от 3 июня 2023 года утвердил Положение о порядке формирования, определения и ведения перечней товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка.

Речь идет о правилах параллельного импорта в страну.

«Включение товаров в предварительный перечень товаров осуществляется уполномоченными органами (организациями) при условии необходимости ввоза на территорию Республики Беларусь и введения в гражданский оборот товаров, в которых применены (содержатся, включены) объекты интеллектуальной собственности, без согласия (разрешения) правообладателей из иностранных государств, в том числе совершающих недружественные действия, в целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики, предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров», - говорится в упомянутом положении.

Предложения о включении товаров в списки для параллельного импорта будут вносится государственными органами власти, подготовленных в том числе «на основании анализа обращений граждан и юридических лиц».

Обоснование для включения товара в перечень существенно важной продукции должно включать причины необходимости его ввоза на территорию РБ, а также «информацию об отсутствии или недостаточности взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, производимых на территории Республики Беларусь, или отсутствии подтвержденной возможности использования взаимозаменяемого (аналогичного) товара в соответствующей сфере деятельности».

Обоснование необходимости включения товара в перечень товаров также может содержать объемы и динамику импорта товара в абсолютных и относительных показателях к общему объему производства или потребления в Республике Беларусь такого товара.