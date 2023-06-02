Китайские авиакомпании боятся летать в российском небе

Китайские авиалинии избегают полетов в российском воздушном пространстве на недавно утвержденных рейсах в США и из США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware и представителей отрасли, китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, не летают над Россией, передает Reuters

Помощник госсекретаря США по авиации и международным делам Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос о том, требовала ли администрация Байдена, чтобы китайские перевозчики избегали воздушного пространства России в качестве условия для утверждения четырех новых рейсов.

Петсонк отметила, что постепенное увеличение до 12 рейсов для Китая и Соединенных Штатов "является своего рода взвешенным темпом, который мы, вероятно, увидим". 12 рейсов в неделю - это лишь малая часть из более чем 150 рейсов туда и обратно, разрешенных каждой стороной до введения ограничений в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В мае 2022 года Китай закрыл небо для "боингов" российских авиакомпаний. В феврале два американских сенатора призвали администрацию Байдена запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией по американским маршрутам.

Россия запретила американским авиакомпаниям и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством в ответ на запрет Вашингтона на российские полеты над США в марте 2022 года после того, как страна вторглась в Украину.