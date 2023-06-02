Зеленский заявил о необходимости изменить формат переговоров по Приднестровью

После победы Украины в войне будет создан новый формат по урегулированию приднестровского конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершении саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский отметил, что считает нежизнеспособным действующий формат, "посредником" в котором является государство-оккупант Россия.

"Вы видите жизнь в проекте 5+2? Вы видите результат? Для чего говорить о проекте, который неживой? Я не вижу смысла об этом говорить", – заявил он.

Формат 5+2 является единственным действующим международным форматом приднестровского урегулирования. В него входят представители Молдовы и Приднестровья, а также России, Украины, ОБСЕ (посредники), ЕС и США (наблюдатели).

По словам Зеленского, принципиально новый формат будет создан "со временем" при активном участии Украины.

"Надо будет говорить с позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю... Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров – наверное, в этой ситуации может и Румыния, и близкие наши партнеры, может, Молдова захочет подключить какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас общая граница", – пояснил он.