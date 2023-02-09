Зеленский передал президенту Молдовы планы Кремля о контроле над этой страной

Украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, и президент Зеленский немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

Об этом президент Зеленский сообщил на саммите ЕС в Брюсселе, сообщают украинские медиа.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об этих угрозах Молдову, чтобы защитить ее.

"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в нем именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, у российского режима только одно стремление - уничтожить свободу Европы.