Минздрав РБ вернул малым аптекам право на отпуск рецептурных лекарств

Минздрав Беларуси вернул малым, в основном частным аптекам право на реализацию рецептурных лекарств, следует из постановления ведомства №96 от 26 мая 2023 года.

«Постановлением исключен пункт 101 Надлежащей аптечной практики, согласно которому аптекой пятой категории осуществляется реализация лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, за исключением аптек, осуществляющих бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан.

Таким образом, аптеки пятой категории всех форм собственности, как и ранее, могут реализовывать лекарственные препараты, в том числе реализуемые по рецептам врача», - говорится в комментарии ведомства.

Решение Минздрава последовало после того, как МАРТ РБ усмотрел в лишении аптек пятой категории права на реализацию лекарств по рецептам нарушение антимонопольного законодательства.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г.