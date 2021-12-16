Польша обсуждает с ЕС новые санкции против властей РБ на случай эскалации на границе

Польша обсуждает с партнерами в Европейском союзе новые пакеты санкций в отношении властей Беларуси на случай эскалации ситуации на восточном фланге ЕС и НАТО.

Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, передает ТАСС.

"Обсуждаются санкции, которые будут болезненными", - сказал он. "На случай, если агрессия будет все больше… мы активно говорим с нашими партнерами, чтобы подготовить новые пакеты санкций", - добавил Моравецкий.