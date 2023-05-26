Tesla откроет 12 тыс. зарядных станций в США и Канаде для электромобилей Ford с 2024 года

Tesla сделает более 12 тысяч собственных станций быстрой зарядки электромобилей в США и Канаде доступными для владельцев машин Ford с начала 2024 года.

Гендиректор Tesla Илон Маск и глава Ford Джим Фарли объявили о партнерстве в рамках совместного мероприятия в четверг.

Сеть Tesla, насчитывающая более 17,7 тыс. станций быстрой зарядки электромобилей в Штатах, считается самой надежной в отрасли. Владельцы электромобилей Ford смогут подключаться к зарядным станциям Tesla с помощью специальных адаптеров, сообщила компания.

Ford обещает раскрыть детали соглашения с Tesla ближе к началу 2024 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Мы хотим, чтобы наша сеть поддерживала электрификацию и устойчивое развитие в транспортном секторе в целом", - написал Маск в Twitter, комментируя партнерство с Ford.