Доллар незначительно снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 25 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,06 копейки или 0,02% до 2,9292 рубля при объеме торгов $1,9млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,04 копейки или 0,01%, до 3,6664 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 179,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,5 копейки или 0,12% до 4,1484 рубля за 10 юаней при объеме торгов 16,9 млн. юаней.