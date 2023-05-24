Беларусь повысила тарифы на аэронавигационные услуги

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси с 21 мая 2023 года повысило тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юридическим лицам, соледует из постановления ведомства №35 от 12 мая 2023 года.

«Тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги увеличены в целях снижения убыточности их оказания», _ говорится в сообщении ведомства.

Также, изменены коэффициенты перевода, применяемые при оплате зарубежными авиакомпаниями услуг в иностранной валюте.

Оказание услуг по новым тарифам будут осуществлять РУП «Национальный аэропорт «Минск» и РУП «Белаэронавигация» юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом.