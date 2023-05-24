ЕБРР выделит Украине дополнительные 1,5 млрд евро для поддержки экономики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует потратить 1,5 млрд евро в Украине в следующем году на поддержку инфраструктуры и экономики, пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в банке.

ЕБРР предоставит эти средства Украине в дополнение к 3 млрд евро, которые уже запланированы на 2022-23 года.

В прошлом году банк предоставил 1,7 млрд евро на восстановление газовой и железнодорожной сетей. Он также помогает Украине с выплатой заработной платы государственным служащим и предоставлением кредитов малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения России в феврале прошлого года.

"Украинская экономика оказалась очень устойчивой. Все функционирует. Банки функционируют, не было ни одного банковского бегства. В начале был огромный шок – минус 30% (ВВП, – ред.). Но ситуация не дестабилизировалась. Эта устойчивость связана с удивительной стойкостью людей и их способностью находить решения и продолжать заниматься бизнесом, переезжать и так далее. Это очень и очень впечатляет", – сказала президент банка Одиль Рено Бассо.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году понадобится 11 млрд евро на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление.