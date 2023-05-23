Еврокомиссия разрешила Польше предоставить фермерам 1 млрд евро помощи

Европейская комиссия одобрила польскую программу поддержки сельскохозяйственных производителей на сумму около 1 млрд евро (4,7 млрд злотых) в условиях войны России против Украины.

"Целью мер является поддержка сельскохозяйственных производителей, которые сейчас сталкиваются с дефицитом ликвидности из-за роста стоимости минеральных удобрений и отсутствие стабильности на аграрном рынке, вызванную текущим кризисом", – говорится в заявлении.

Комиссия установила, что польская схема соответствует условиям, изложенным во Временной антикризисной и переходной программе. В частности, помощь не будет превышать 250 000 евро на одного бенефициара и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2023 года.

Комиссия пришла к выводу, что польская схема является необходимой, целесообразной и пропорциональной для устранения серьезных нарушений в экономике государства-члена ЕС.

Европейская комиссия 2 мая приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

Одновременно планируется финансовая поддержка для фермеров этих странах-членах, решение о которой должны принять отдельно, и меры для облегчения транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.