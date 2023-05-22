Последнее обновление: 22.05.2023 13:36

Доллар снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,09 копейки или 0,03% до 2,9250 рубля при объеме торгов $2,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,08 копейки или 0,02%, до 3,6675 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 20 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,41 копейки или 0,1% до 4,1697 рубля за 10 юаней при объеме торгов 21,4 млн. юаней.

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