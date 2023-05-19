Последнее обновление: 19.05.2023 18:07

Минторг США вводит ограничения на экспорт в отношении компаний Армении и Кыргызстана

Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении семи десятков компаний, из них 69 - российские. Об этом сообщается в документе ведомства, опубликованном на сайте американского Федерального реестра.

"Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавив в список компаний 71 структуру. Администрация США посчитала, что эти компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

Помимо компаний РФ, в списке фигурирует по одной компании из Армении и Кыргызстана. В отношении их США ввели ограничения по экспорту и реэкспорту.

По данным Минторга, "69 компаний РФ добавлены в этот список за поддержку российского оборонного и военного секторов".



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