Казахстан запрещает экспорт минеральных удобрений

В Казахстане жестко ограничили поставки удобрений за рубеж. Решение призвано поддержать местное сельское хозяйство, а также ограничить деятельность перекупщиков.

Ряд удобрений из Казахстана теперь смогут экспортировать только производители, следует из постановления правительства республики.

"Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина Казахстана, которое цитируют медиа страны.

Ограничение поможет уйти от бесконтрольного вывоза субсидируемых удобрений из Казахстана, необходимых для местных аграриев.

Государство субсидирует стоимость основных удобрений в размере 50%, это делается для поддержки сельского хозяйства в республике. Встречаются злоупотребления: по льготной цене удобрения приобретают перекупщики и выгодно продают на экспорт.

Новые правила предполагают, что местные аграрии будут обеспечиваться удобрениями в приоритетном порядке, после чего будет возможен экспорт, но право на него будут иметь только производители удобрений.