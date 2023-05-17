Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

В ближайшее время Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). Об этом шла речь на состоявшейся в Рейкьявике встрече президента Майи Санду с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

«Молдова и Исландия укрепляют отношения, открывая новые перспективы, поскольку мы готовимся к скорому подписанию соглашения о свободной торговле с ЕАСТ», - написала президент в своем Twitter.

ЕАСТ была создана в 1960 году. В организацию входили и ряд других стран, которые впоследствии стали членами Европейского союза. В настоящее время в ЕАСТ входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Соглашение между Молдовой и ЕАСТ планируется подписать в июне.

Главы стран Европы принимают участие в Рейкьявике в саммите Совета Европы. Это четвертый саммит Совета Европы. Последний проходил в Варшаве в мае 2005 года, в нем принимали участие лидеры 46 стран.