Последнее обновление: 17.05.2023 17:47

Нефтегигант Shell будет использовать новую технологию на основе ИИ для глубоководной разведки

Нефтегигант Shell будет использовать технологию на основе искусственного интеллекта от компании SparkCognition в своей глубоководной разведке и добыче для увеличения добычи нефти на шельфе. Об этом пишет Reuters.

Алгоритмы искусственного интеллекта SparkCognition будут обрабатывать и анализировать большие объемы сейсмических данных в поисках новых нефтяных месторождений Shell, крупнейшего производителя нефти в американском Мексиканском заливе.

"Мы стремимся найти новые и инновационные способы работы в разведке", - сказал вице-президент Shell по вопросам инноваций и эффективности Габриэль Герра.

Целью является повышение операционной эффективности и скорости, а также увеличение добычи и успеха в разведке. По словам компаний, новый процесс может сократить разведку с девяти месяцев до менее чем девяти дней.

"Генеративный ИИ для сейсмической визуализации может положительно повлиять на процесс разведки и имеет широкие и далеко идущие последствия", - сказал главный научный сотрудник компании SparkCognition Брюс Портер.

По словам представителей компаний, эта технология позволит создавать подземные изображения, используя меньшее количество сейсмических данных, чем обычно, что будет способствовать сохранению глубоководной среды. Сейсмическая технология посылает звуковые волны для исследования недр.

Меньшее количество сейсмических исследований ускоряет рабочий процесс разведки и экономит расходы на высокопроизводительные вычисления, добавили в компаниях.



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