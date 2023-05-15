Грузия не рассматривает восстановление железнодорожного сообщения с Россией

Власти Грузии не рассматривают вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Грузией и Россией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Любое решение с нашей стороны принимается в соответствии с принципами, которые отвечают нашим национальным интересам. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, поэтому актуализировать его не считаю правильным", - отметил Кобахидзе.

Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин 12 мая в интервью росСМИ рассказал, что Россия хочет "организовать железнодорожный транзит в рамках маршрута Шелкового пути: Китай, порт Ирана Бендер-Аббас, Астара – Иран, Астара – Азербайджан, Габала – Азербайджан, Марнеули – Грузия, по территории Абхазии в Россию».

Железнодорожное сообщение между Россией и Грузией, было остановлено после абхазской войны в начале 1990-х годов.