Польша увеличит пособия на детей с 2024 года

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша увеличит размер пособий на детей в стране с 2024 года.

Ежемесячное пособие на ребенка будет увеличено с 500 злотых (120,11 доллара США) до 800 злотых (192,16 доллара США), передает Reuters.

Программа поддержки семьи "Семья 500 плюс" является флагманским проектом партии "Право и Справедливость", который был введен в 2016 году.

"С нового года 500 плюс станет 800 плюс", - сказал Качиньский на съезде перед парламентскими выборами, которые должны состояться этой осенью.

Среди других мер, направленных на снижение стоимости жизни, в частности, отмена платы за пользование государственными национальными автомагистралями. К тому же, лекарства станут бесплатными для людей в возрасте от 65 и моложе 18 лет.

Сейчас выплаты пособий на детей обходятся государственному бюджету Польши более чем в 40 миллиардов злотых в год. Качиньский не сказал, во сколько стране обойдется повышение выплат, но выразил уверенность, что это не вызовет инфляцию.

"Мы надеемся, что инфляция в новом году будет низкой, поэтому новое финансовое вливание больше не будет угрожать возвратом к инфляционным тенденциям - мы учли это", - сказал Качиньский.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что правительство рассмотрит предложения, озвученные на избирательном съезде, на следующем заседании.