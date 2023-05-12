МАРТ увидел нарушение антимонопольного законодательства в действиях Минздрава

МАРТ Беларуси потребовал от Минздрава РБ до конца мая отказаться от запрета на реализацию аптеками пятой категории (в основном небольшие частные аптеки) рецептурных лекарств, который (запрет) вступает в силу с 1 июня.

В предупреждении МАРТ в адрес Минздрава, тест документа опубликован на сайте МАРТ, последнее называет запрет на продажу рецептурных лекарств «дискриминационными условиями».

Кроме того, МАРТ усмотрел нарушение антимонопольного законодательства и в требованиях Минздрава к открытию новых аптек: возможность открыть аптеку пятой категории в административном центре только при наличии в этом населенном пункте уже открытой аптеки первой или второй категории.