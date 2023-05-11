Еврокомиссия заявила о возможности использования активов РФ для восстановления Украины

Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По словам Виганда, по состоянию на сейчас на территории Европейского Союза заморожены активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискации этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

"Но мы вынесли предложение криминализировать нарушение ограничительных мер ЕС, и соответствующие обсуждения с другими институтами ЕС уже достигли значительного прогресса. Это позволит в случае уклонения от санкций конфисковать эти активы, что позволит это сделать в соответствии с законом, в этом случае – уголовного права", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Что касается государственных активов Центробанка России, то их так же нельзя просто конфисковать, но Еврокомиссия в конце прошлого года предложила другой путь.

"Идея заключается в, по сути, работе с этими активами и использовании доходов с них. Потому что, опять-таки, мы должны придерживаться верховенства права и не можем просто конфисковать такие активы. Но, согласно нашему юридическому заключению, можно работать с этими обездвиженными активами", – добавил Виганд.