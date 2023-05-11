Доллар активно снижается на торгах БВФБ

крытии торгов на БВФБ 11 мая 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,142,63 копейки или 0,93% до 2,8091 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,96 копейки или 0,53%, до 3,7117 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 205,9 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 5,63 копейки или 1,38%, до 4,0321 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.