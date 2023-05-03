Последнее обновление: 03.05.2023 13:18

СК Беларуси расследовал дело торговца учетками в даркнете

Следственный комитет РБ сообщил о завершении расследовании уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Минского района, который несколько лет торговал в даркнете данными учетных записей.

«Для реализации преступного плана он создал интернет-магазин по продаже цифровых продуктов. Установлено 350 эпизодов преступной деятельности фигуранта. У него дома изъято около 100 тысяч долларов США. При проведении осмотра криптокошельков обвиняемого обнаружена крупная сумма токенизированных активов», - говорится в сообщении ведомства.

Обнаруженные у обвиняемого активы выведены из цифровой среды. Из размер составил около 2 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос об обращении полученных денежных средств в доход государства, сообщил СК.

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