МАРТ обвинил 5 операторов доменной зоны by в картельном сговоре

МАРТ Беларуси обвинил пять операторов доменных зон «.бел» и «.by» в картельном сговоре после того, как еще в мае 2020 году все 5 операторов одновременно повысили тарифы на регистрацию доменных имен в указанных зонах до 33 рублей в год.

«МАРТ усмотрел в этом согласованные действия хозяйствующих субъектов и заподозрил возможность такими действиями ограничить конкуренцию на рынке регистрации доменных имен», - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение МАРТ было вынесено 23 февраля 2023 года в отношении ООО «Надежные программы», ООО «Активные технологии», ООО «Суппорт чейн», ООО «Открытый контакт» и ООО «ТриИнком». Расследование также проводилось и в отношении ООО «Белорусские облачные технологии».

В результате антимонопольного расследования МАРТ доказано, что действия регистраторов по повышению тарифов с одной даты и до одного уровня:

- соответствовали экономическим интересам всех участников;

- были заранее известны каждому из них;

- обусловлены такими же действиями конкурентов, а не самостоятельной тарифной политикой и объективными обстоятельствами, сложившимися на рынке их деятельности;

- способны ограничить справедливую конкуренцию, состязательность.

«Совокупность таких доказанных условий свидетельствует о том, что действия по одновременному повышению тарифов до одного уровня противоречат законодательству и нарушают нормы Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Решением МАРТ вышеописанные действия регистраторов доменных имен в национальной доменной зоне были признаны нарушающими нормы статьи 21 Закона», - подчеркивается в сообщении.

Ведомство признает, что «факт согласованных действий установлен впервые». «Это связано, в том числе, со сложностью доказывания таких дел. Прямые доказательства совершения действий обычно отсутствуют, необходим кропотливый сбор и сопоставление совокупности косвенных свидетельств и доказательств, анализ состояния конкуренции на рынке, тенденций поведения хозяйствующих субъектов», - сказано в сообщении.

В отношении операторов начат административный процесс: за сговор предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до десяти процентов суммы годовой выручки от реализации соответствующих услуг. При этом, размер административного взыскания определяется в судебном порядке.

Вместе с тем, МАРТ не будет ограничивать деятельность операторов, равно как и выносить каких-либо предписаний.

Регистраторами доменных имен решение МАРТ было обжаловано в Верховном Суде РБ, однако 28 апреля 2023 года оставлено Верховным судом в законной силе.

«Поддержанное Верховным Судом Республики Беларусь решение МАРТ имеет большую практическую ценность для антимонопольной деятельности МАРТ. Оно сформировало практику доказывания и подтвердило, что синхронные и одномоментные действия конкурентов, в частности по повышению цен, в отсутствие объективно сложившихся на это причин, которые приводят к устранению состязательности за потребителя посредством установления для него обоснованной, справедливой цены, являются нарушением антимонопольного законодательства», - заключает МАРТ РБ.