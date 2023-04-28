Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на торгах на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 апреля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,34 копейки, или на 0,12%, до 2,9326 рубля при текущем объёме $11,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,03 копейки, или на 0,01%, до 3,5956 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 1742,1млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,02 копейки, или на 0,005%, до 4,2282 рубля за 10 юаней при текущем объёме 14 млн. юаней.