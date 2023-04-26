Россия грозит Британии ответственностью за поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Великобритании придется нести ответственность за поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление представителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Британия направила Киеву тысячи снарядов для танков, в том числе с обедненным ураном, передает Интерфакс.

"Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - сказал Песков.

"Конечно же, те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность", - заявил Песков.