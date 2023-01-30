Британский министр обороны рассказал о лжи Шойгу перед вторжением в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что 11 февраля 2022 года на встрече с Шойгу в Москве получил от него лживые заверения, что Россия не собирается нападать на Украину.

Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

По словам Уоллеса, в Москве он получил заверения, что Россия не вторгнется в Украину, но, как отметил глава минобороны Великобритании, обе стороны знали, что это была ложь.

Он описал слова Шойгу как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: "Я собираюсь врать вам, вы знаете, что я вру, и я знаю, что вы знаете, что я вру, и я все равно собираюсь врать вам".

"Я думаю, что это было о том, чтобы сказать: "Я могущественный", - отметил Уоллес. Он уточнил, что "довольно холодная, но прямая ложь" подтвердила его уверенность в том, что Россия вторгнется в Украину.

Покидая встречу, отметил Уоллес, российский генерал Валерий Герасимов сказал ему, что "нас никогда больше не будут унижать".