Медсестру Уго Чавеса приговорили в США к 15 годам за отмывание денег

Как установил суд во Флориде, в период с 2011 по 2013 годы (когда умер Чавес), Диас возглавляла казначейство страны и они с супругом получили (и отмыли) взятки от венесуэльского медиамагната Рауля Горрина на сумму не меньше 65 млн долларов США.

Клаудия Диас - уже не первый высокопоставленный венесуэльский чиновник, который предстает перед судом в США.

У Диас не было финансового образования, но Чавес сделал ее государственным казначеем в благодарность за ее верность.

Клаудия Диас с мужем Адрианом Веласкесом Фигероа были арестованы в Испании, где они вели роскошный образ жизни, еще в 2018 году.

Тогда в интервью BBC Mundo в Мадриде Диас утверждала, что все их богатства были нажиты ее мужем еще до их знакомства, когда он был предпринимателем.

Ей и ее мужу были предъявлены обвинения в отмывании десятков миллионов долларов, полученных в виде взяток от венесуэльского медиа-магната. Оба они отказались признать себя виновными и пойти на сделку со следствием.