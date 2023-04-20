Последнее обновление: 20.04.2023 12:45

Румыния не собирается блокировать транзит украинского зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский после онлайн-встречи с румынским коллегой Петрэ Дэа заявил, что Румыния не подвергает сомнению транзит украинской сельхозпродукции в румынские порты.

Другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить на встрече в Бухаресте в пятницу, 21 апреля 2023 года, добавил министр.

В начале апреля в Румынии начались акции протеста местных фермеров, недовольных решениями Европейской комиссии по устранению дисбалансов, вызванных притоком зерна из Украины.

Также фермеры требовали вернуть таможенные пошлины на украинское зерно, отмененные в прошлом году.



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