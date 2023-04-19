США предупредили "Росатом" о наличии американских технологий на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США в письме от 17 марта 2023 года предупредило "Росатом" о наличии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) американской технической информации, подлежащей экспортному контролю.

"(Запорожская АЭС) содержит ядерные технические данные американского происхождения, подлежащие экспортному контролю правительства США," – цитирует CNN письмо директора Управления политики нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиле генеральному директору "Росатома", передает Интерфакс.

В письме также указано, что доступ неуполномоченных лиц к американским технологиям, подлежащим экспортному контролю, нарушает законодательство США. Подлинность письма телекомпании подтвердили в американском Минэнерго.