Постоянные миссии МАГАТЭ будут размещены на всех украинских АЭС на следующей неделе

Эксперты Международного агентства ООН по ядерной энергетике со следующей недели будут присутствовать на всех пяти украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, заявил директор агентства Рафаэль Гросси.

На следующей неделе Гросси посетит каждый объект, чтобы запустить работы миссий. В каждую из них войдут по два эксперта МАГАТЭ, говорится в заявлении агентства.

Это значительное расширение присутствия МАГАТЭ в Украине. Сейчас постоянная международная миссия присутствует только на захваченной Россией Запорожской АЭС.