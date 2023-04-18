Тайвань закупит до 400 ракет наземного базирования Harpoon для отражения возможных атак Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования, предназначенных для отражения потенциального китайского вторжения, завершив сделку, одобренную Конгрессом в 2020 году", - отмечает агентство.

Bloomberg напоминает, что 7 апреля Пентагон объявил о контракте с компанией Boeing на $1,7 млрд, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя, передает Интерфакс.

По словам источников агентства, контракт предназначен для Тайваня. Президент Американо-Тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс заявил, что контракт, заключенный от имени Тайваня командованием военно-воздушных систем США с компанией Boeing, является первым для мобильной наземной версии.

Bloomberg отмечает, что ранее Тайвань закупал корабельные версии Harpoon, которые производятся компанией Boeing.

Сделка была заключена на фоне высокой напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно из-за Тайваня.