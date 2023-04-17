Последнее обновление: 17.04.2023 13:13

Болгария задумалась о запрете на импорт зерна из Украины

Болгария по примеру Польши и Венгрии обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев.

Министр пояснил, что страна взвешивает возможный запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, учитывая защиту собственных интересов, передает "Болгарское национальное радио".

"Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – заявил Гечев.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. По его словам, Болгария обратилась с запросом по проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

Во вторник, отметил Гечев, должны состояться "консультации по этому вопросу и с президентом Радевым, который непосредственно вовлечен в сложившуюся ситуацию".

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